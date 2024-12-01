Из ВСУ за первые 10 месяцев этого года дезертировало больше солдат, чем за предыдущие два года конфликта. Военнослужащие жалуются на ложь командования и отсутствие поддержки, пишет Financial Times.

С января по октябрь этого года украинская прокуратура возбудила 60 000 дел против солдат за оставление позиций. Это почти в два раза больше, чем было возбуждено в 2022-2023 годах, сообщает американская газета.

Издание приводит недавний пример, когда сотни пехотинцев, служащих в 123-й бригаде, покинули свои позиции в Угледаре. В конце октября они вернулись в свои дома в Николаевской области, где «некоторые из них устроили редкую публичную акцию протеста», заявив о недовольстве условиями службы.

«Мы приехали [в Угледар] только с автоматами. Сказали, что будет 150 танков, оказалось 20... и прикрыть нас нечем», — сказал на условиях анонимности офицер 123-й бригады.

В случае признания виновным мужчинам грозит тюремное заключение на срок до 12 лет. Некоторые из дезертиров 123-й бригады вернулись на фронт, другие скрылись, а некоторые находятся в предварительном заключении.

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Часть украинцев воспользовалась возможностью отправиться в зарубежные тренировочные лагеря в ЕС, чтобы дезертировать, находясь за границей. По официальным данным, только в Польше скрываются 12 человек.

Хотя численность вооруженных сил Украины составляет около миллиона человек, на действительной военной службе состоит лишь 350 тысяч.

Представитель генерального штаба Украины признал, что

«измученные комбатанты, включая как пехоту, так и штурмовиков, являются причиной большинства случаев дезертирства».