Российские парашютисты впервые в мире десантировались с 10 км

Специалисты Государственного летно-испытательного центра им. В. П. Чкалова (ГЛИЦ) Минобороны России установили абсолютный рекорд дальности полета, десантировавшись на парашютах "Дальнолет" с высоты 10 км и преодолев 80 км. Об этом сообщили в Ростех.

"Парашютная система специального назначения "Дальнолет", разработанная госкорпорацией "Ростех", прошла специальные летные испытания, в ходе которых специалисты Государственного летно-испытательного центра им. Чкалова Минобороны России установили абсолютный рекорд дальности полета. Парашютисты-испытатели десантировались с высоты 10 тыс. м и преодолели расстояние более 80 км. Ранее на такую дистанцию не десантировался никто в мире", - сказали там.

Парашютисты десантировались из самолета Ан-72 на скорости 350 км/ч. Температура за бортом составляла минус 57 градусов по Цельсию.

Парашютная система специального назначения "Дальнолет" предназначена для учебно-тренировочных и боевых прыжков, которые могут выполняться со снаряжением, в том числе кислородным оборудованием, и грузом. Максимальная полетная масса системы - 190 кг. Как уточнили в Ростехе, аэродинамическое качество парашюта - не менее четырех. Это говорит о том, что при потере высоты на 1 км парашютист способен переместиться на 4 км по горизонту.

Система уже имеет литеру О1 - она прошла госиспытания и получила право производиться серийно. Согласно тактико-техническим характеристикам, "Дальнолет" можно использовать при десантировании с высоты до 8 тыс. м. Проведенные специальные летные испытания позволили увеличить этот показатель до 10 тыс. м. "Таким образом, "Дальнолет" стал первой в мире парашютной системой, которую можно использовать для прыжков из стратосферы для преодоления сверхдальних дистанций. В ходе испытаний при десантировании с контейнером 50 кг парашютисты преодолели более 40 км, без дополнительного груза при благоприятных погодных условиях и попутном ветре - более 80 км", - добавили в госкорпорации.

Исполнительный директор Ростехf Олег Евтушенко отметил, что "парашютная система "Дальнолет" обладает уникальными качествами и характеристиками, которые достигаются за счет особых технологий и материалов". "Все они полностью отечественные, их производит парашютный кластер Ростеха. Еще на этапе разработки изделий наши специалисты закладывают такие конструкторские решения, которые позволяют расширять тактико-технические характеристики и модернизировать системы", - сказал Евтушенко.