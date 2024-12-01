Раскрыто число освобожденных ВС России населенных пунктов

Российские военнослужащие за осень взяли под контроль 88 населенных пунктов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что группировка «Центр» освободила 37 населенных пунктов, в том числе села Кирово, Птичье, Скучное и другие в Донецкой народной республике (ДНР).

Бойцы группировки «Восток» взяли под контроль 13 населенных пунктов, среди которых Левадное, Водяное и Угледар.

Группировка «Север» освободила 14 населенных пунктов в Курской области, включая Апанасовку, Борки, Бяхово, Внезапное, Викторовку, Вишневку и Гордеевку.

Южная группировка войск также взяла под контроль ряд населенных пунктов — Григоровку, Желанное Первое, Георгиевку, Острое, Верхнекаменское, Желанное Второе, Островское, Максимильяновку, Зоряное, Серебрянку, Александрополь, Катериновку, Антоновку и Дальнее.

Российские военные раскрыли детали освобождения Новоалексеевки

Группировка «Запад» взяла под контроль восемь населенных пунктов, в частности, Макеевку и Невское в Луганской народной республике (ЛНР), а также Вишневое и Кругляковку в Харьковской области.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 29 беспилотников над регионами России.