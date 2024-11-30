Армия Сирии при поддержке ВКС РФ уничтожила не менее 300 боевиков

Сирийская армия при содействии ВКС России нанесла ракетные удары по местам скопления, пунктам управления и позициям боевиков. Уничтожено за сутки не менее 300 террористов. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"Сирийская Арабская Армия отражает атаки террористов при содействии ВКС России. За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям. Уничтожено не менее 300 боевиков", - сказал он.

Замруководителя ЦПВС уточнил, что операция по отражению агрессии экстремистов продолжается.