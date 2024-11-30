Погиб командующий корпусом иранских военных в Сирии

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-лейтенант Хосейн Салами подтвердил гибель начальника корпуса иранских военных советников в Сирии генерал-майора КСИР Киюмарса Пурхашеми в результате атаки террористов на север арабской республики, возложив на Израиль ответственность за активизацию боевиков.

"Жестокий сионистский режим (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) потерпел стратегическое поражение в секторе Газа и Ливане и не смог достичь своей дьявольской цели по установлению господства над фронтом исламского сопротивления. Теперь террористы-такфиристы под контролем и руководством потерпевших поражение в Газе и Южном Ливане в последние дни осуществили очередные жестокие атаки на Сирию, получив ответ армии и ополчения этой страны. Одним из преступлений сионистских террористов-такфиристов стало убийство главного военного советника Ирана в Сирии генерал-майора Киюмарса Пурхашеми, известного как Хадж Хашем", - приводит слова Салами пресс-служба КСИР.