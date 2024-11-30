Шесть кораблей НАТО прибыли в Таллин

Шесть кораблей военно-морской группы НАТО, в частности, британский, норвежский, французский, нидерландский и бельгийский прибыли в Таллин. Об этом информирует телерадиокомпания ERR.

«В пятницу и субботу в Таллинн прибыли с визитом шесть кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО. Первым ошвартовался в пятницу в Старом порту Таллина британский фрегат HMS Iron Duke», — уточнили журналисты.

Утром в субботу, 30 ноября, прибыли остальные корабли: норвежский штабной корабль HNoMS Maud, французский фрегат FS Auvergne, нидерландский фрегат HNLMS Van Amstel, бельгийский фрегат BNS Louise-Marie. В свою очередь, главнокомандующий ВМС Эстонии Иво Вярк сообщил, что эта группа является «главным ударным кулаком» морских сил альянса.

В Польше начались учения НАТО у границ России

Накануне сообщалось, что в Польше начались учения НАТО TUMAK-24, проходящие в 70 километрах от границы с Россией. Учения проводятся на полигоне Ожиш в Варминьско-Мазурском воеводстве. Участие в них принимают более двух с половиной тысяч польских военных, а также военнослужащих подразделений Североатлантического альянса.

Также днем ранее было анонсировано проведение военных учений «Молния» (Picne) в Эстонии при участии стран-членов НАТО в первой половине декабря. Подчеркивалось, что маневры будут проводиться с 2 по 15 декабря преимущественно в северной и северо-восточной части республики.