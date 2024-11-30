Newsweek смоделировал последствия удара США ядерным оружием по Москве

Newsweek смоделировал последствия применения США термоядерной бомбы B-83 по Москве, Пекину и Пхеньяну. Об этом стало известно в субботу, 30 ноября.

Newsweek смоделировал последствия удара США ядерным оружием по Москве
© Вечерняя Москва

Для оценки последствий применения B-83, самого крупного оружия в арсенале США, были использованы карты, созданные Алексом Веллерстайном, профессором и историком ядерных технологий.

По моделированию, удар по каждому городу вызовет миллионные жертвы и множество раненых (Москва: 1,4 миллиона погибших, 3,7 миллиона раненых; Пекин: 1,5 миллиона погибших, 3,3 миллиона раненых; Пхеньян: 1,3 миллиона погибших, 1,1 миллиона раненых). В радиусе поражения ожидаются масштабные разрушения, пожары и ожоги, передает РБК.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что передача Украине ядерного оружия стала бы самым крупным шагом к абсолютно неконтролируемому разрастанию конфликта.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что риски применения ядерного оружия находятся на высоком уровне.

Военный политолог, доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков заявил, что если после удара гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Днепру западные союзники Киева продолжат эскалировать конфликт, то следующим шагом Москвы станет удар ядерным снарядом.

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