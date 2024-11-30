Сирийские боевики заявили о захвате Идлиба

Боевики, напавшие на Алеппо, заявили, что захватили не только город, но и всю провинцию Идлиб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В субботу боевики заявили, что контролируют не только Алеппо, но и другие населенные пункты региона.

«Два источника из числа повстанцев сообщили, что они также захватили город Мараат аль-Нуман в провинции Идлиб, в результате чего вся эта провинция оказалась под их контролем. Это стало бы еще одним значительным ударом по Асаду», — пишет Reuters.

При этом в сирийской армии заявили, что боевики вошли в большую часть Алеппо, но бомбардировки со стороны правительственных сил помешали им установить постоянные позиции. Военные пообещали «восстановить контроль государства над всем городом и его пригородами».

Что происходит в сирийском Алеппо: главное к этому часу

Два военных источника в Дамаске сообщили, что российские и сирийские военные самолеты в субботу нанесли удары по боевикам в пригороде Алеппо.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает нападение повстанцев как нарушение суверенитета Дамаска.

«Мы выступаем за то, чтобы сирийские власти навели порядок в этом районе и восстановили конституционный порядок как можно скорее», — сказал он.

Атака на Алеппо была начата из удерживаемых боевиками северо-западных районов Сирии, которые не контролируются Дамаском.