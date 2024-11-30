Что происходит в сирийском Алеппо: главное к этому часу

Вооруженные отряды сирийской оппозиции в среду, 27 ноября 2024 года, начали наступление на проправительственные войска на северо-западе Сирии. В ходе операции «Сдерживание агрессии» они взяли под контроль десятки населенных пунктов и в пятницу, 29 ноября, вошли в город Алеппо. «Рамблер» собрал основное к этому часу.

Контроль над городом

29 ноября 2024 года силы повстанцев подошли к окраинам Алеппо, захватили с марша два района. Во второй половине дня уже 5 районов города было под контролем сил оппозиции. К полуночи было частично захвачено ещё четыре района, а также заявлено о захвате главной площади.

Утром 30 ноября боевики захватили Цитадель Алеппо и здание правительства. Проправительственные войска были вынуждены отступить в сторону Сафиры.

Северо-восточная часть города пока остается под контролем правительственных и дружественных Дамаску сил.

Реакция властей Сирии

Сирийская арабская армия в первые дни сообщала о столкновениях с повстанцами в сельской местности Алеппо и Идлиба, в результате которых были уничтожены беспилотники и тяжёлое вооружение.

Правительственные силы клялись отразить нападение и обвинили повстанцев в распространении ложной информации о своём продвижении.

«В свете большого потока террористов через северные границы и усиления их военно-технического обеспечения террористические группировки в последние часы вошли во многие районы города Алеппо», — признали затем в ВС САР.

Удары ВСК России

ВКС России 27-30 ноября нанесли ряд ударов по позициям боевиков, колоннам на марше, местах сосредоточения.

Сирийская армия и Воздушно-космические силы РФ в течение последних суток ликвидировали не менее 200 боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб, пояснили в Минобороны РФ.

Вооружение боевиков

На вооружении боевиков находятся пикапы, РПГ, дроны и стрелковое оружие. Бронетехника практически не применяется, основной упор делается на скорость и маневренность.

Заявления террористов

В состав «Свободной сирийской армии», что проводит наступательные действия, вошли подразделения различных оппозиционных движений, как радикального характера, так и умеренного. В частности, в нее вошла «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ, запрещена в России).

Командующий группировкой Хассан Абдельгани сообщил на брифинге, что целью акции является «освобождение» провинций Сирии от войск действующего президента республики Башара Асада и про-иранских движений.

Потери сирийской армии

Десятки сирийских военных погибли в ходе боевых действий против террористических группировок в провинциях Алеппо и Идлиб, армия провела передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат и подготовки к контрнаступлению, пояснили в пресс-службе командования ВС САР.

«В последние дни вооруженные террористические группировки совершили при поддержке тысяч иностранных террористов, тяжелого вооружения и большого числа беспилотников масштабное наступление в Алеппо и Идлибе. В ходе боев десятки человек из наших вооруженных сил погибли, есть раненые», — уточнили военные.

В командовании заметили, что с тем, чтобы сохранить жизни мирных жителей и военнослужащих была осуществлена перегруппировка подразделений.

Реакция Турции

Анкара считает крайне важным избежать новой дестабилизации ситуации в сопредельной Сирии, выступает за сохранение ее единства и территориальной целостности, заявил официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели.

Ранее турецкий эксперт Али Фуат Гекче предположил, что за наступлением боевиков на сирийский город Алеппо стоят США и Израиль.

Гражданская война в Сирии

Гражданская война в Сирии началась во время Арабской весны 2011 года.

Названы неожиданные союзники России в Сирии

После соглашения о прекращении огня 2020 года конфликт стал вялотекущим, с небольшими столкновениями между повстанцами и правительственными войсками.

По данным Организации Объединенных Наций, за более чем десятилетие войны погибло более 300 000 мирных жителей, и миллионы людей были перемещены по всему региону.

* Террористическая организация, запрещенная в России