Мужу Блиновской нашли новое занятие в зоне СВО

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской больше не снайпер в зоне СВО. Алексея Блиновского отправили в тыл ремонтировать дроны.

Как пояснили сослуживцы Алексея, он находится в пятой части ОМСБР неподалеку от Курахово в Донецкой области. Вернувшись из Москвы, Блиновский был несколько раз в роли снайпера, но теперь он работает в тылу. В его задачи входит техдооснащение и тренировки новичков, пишет Telegram-канал Mash.

В конце сентября мужа блогерши увезли из зоны СВО для участия в следственных действиях по делу бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Пашаев получил от Блиновского около 46 млн рублей в обмен на обещание помощь в освобождении его и супруги от уголовной ответственности. В настоящее время экс-защитник Алексея арестован и помещен в СИЗО.

После возвращения с зоны СВО предприниматель выставил на продажу особняк, расположенный в Истринском районе Подмосковья, где сейчас проживает его мать с внуками. Он снизил стоимость недвижимости на 250 миллионов рублей – до 750 миллионов рублей. Позже стало известно, что супругам удалось найти покупателя.