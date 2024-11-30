Украинская армия за прошедшие сутки лишилась свыше 250 бойцов в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Всего за период вторжения ВСУ в Курскую область (с 6 августа) потери украинских войск составили 225 танков и почти 37 тысяч военнослужащих.

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Ранее Минобороны России сообщило, что за неделю российским подразделениям в зоне СВО сдались в плен 82 украинских солдата.