Названы неожиданные союзники России в Сирии

Армения и Турция могут стать союзниками России в Сирии, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. Он добавил, что Москве нужно создать военную коалицию в регионе, что облегчило бы борьбу с террористами.

У нас есть союзники в определенном смысле, которые могли бы нам помочь. Как вариант, Армения, потому что армянская община проживает в Сирии довольно-таки большая, и Республика Армения заинтересована в их защите. Возможно, где-то и турки нам могут помочь. Если это касается каких-то определенных интересов Турции, — сообщил он.

Политолог заявил, что если в рядах этих террористических групп воюют курды, то Турция тоже может оказать определенную помощь. По его словам, Анкара действует самостоятельно, без всякой оглядки на США или Британию.

29 ноября сообщалось, что вооруженные группировки, выступающие против сирийского президента Башара Асада, прорвались в центр Алеппо, одного из двух крупнейших городов страны. 30 ноября стало известно, что террористические группировки заняли 75% территории Алеппо.

Турция открестилась от причастности к событиям в Сирии

До этого сообщалось, что среди боевиков, атакующих правительственные войска в Сирии, были замечены украинские полевые командиры. В ходе атак они активно применяют как FPV-дроны, так и БПЛА со сбросами, а также используют опыт украинского конфликта.