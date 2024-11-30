МО Сирии заявило о тысячах иностранных боевиков в Алеппо

В составе вооруженных группировок оппозиции в Алеппо и Идлибе в боевых действиях участвуют тысячи иностранных боевиков. Об этом заявили в Командовании ВС Сирии, сообщает РИА Новости.

"В свете большого потока террористов через северные границы и усиления их военно-технического обеспечения террористические группировки в последние часы вошли во многие районы города Алеппо", — отметили в командовании.

Армия Сирии ожидает прибытия подкрепления в охваченные вооруженным мятежом провинции, а также продолжает наносить удары по позициям боевиков.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

Боевики захватили 75% Алеппо

На следующий день в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России в течение суток уничтожили не менее 200 боевиков организации "Джебхат ан-Нусра" и других группировок, перешедших в наступление в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. Сообщалось также, что сирийская армия перебросила подкрепления на линии боевого соприкосновения в этих регионах.