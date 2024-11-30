Боевики захватили 75% Алеппо

Террористические группировки заняли 75% территории сирийского города Алеппо, передает издание Sky News Arabia. В контролируемых кварталах уже введен вечерний комендантский час. По данным издания, боевики продвигаются все дальше в город, не встречая какого-либо существенного сопротивления.

После того как вооруженные организации распространили свой контроль на западные кварталы, они продвинулись в сторону восточных кварталов. Там периодически происходят столкновения с организациями, захватившими контроль над цитаделью Алеппо, — сообщило издание.

Также известно, что боевики взяли под свой контроль военный аэропорт Абу-эд-Духур, расположенный в 45 км к юго-востоку от Алеппо. Также на одном из фронтов они взяли под свой контроль деревни Шейх Идрис, Аль-Райян, Таль Дебс и Аль-Канаис.

Турция обозначила позицию по отношению к событиям в Сирии

Ранее первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия обладает достаточным количеством личного состава и оружия для того, чтобы отразить нападения террористов-международников в Сирии. Он напомнил об авиабазе Хмеймим и военно-морской базе в порту Тартус, а также ударе «Калибрами», который был нанесен с Каспийского моря по позициям «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на территории Сирии.