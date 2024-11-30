Экс-помощник Рейгана заявил о войне Запада против России

Экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил о войне Запада против России. Об этом он написал в статье для The American Conservative.

«Кучка западных лидеров, убеждённых, что Москва пассивно примет любое оскорбление, унижение и угрозу, теперь твёрдо и всё более открыто находится в состоянии войны с Россией», — говорится в материале.

Кроме того, он назвал «глупым и безрассудным» ожидание того, что Россия позволит наносить удары западными ракетами вглубь своей территории.

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Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что политика Великобритании по поставкам Украине дальнобойных ракет чревата столкновением ядерных держав.