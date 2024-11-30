Минобороны сделало заявление о ночных попытках ВСУ атаковать Россию

Дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией России в ночь на 30 ноября уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Отмечается, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать сразу два российских региона.

Над территорией Белгородской области уничтожено восемь БПЛА и три — над акваторией Черного моря, — сказано в публикации.

Днем ранее украинские беспилотников самолетного типа совершили налеты на шесть регионов России. Согласно информации Минобороны РФ, средства ПВО сбили 47 дронов. В частности, 29 аппаратов были поражены над Ростовской областью. Еще восемь беспилотников уничтожили над Краснодарским краем, по три — над Белгородской, Брянской и Воронежской областями, еще один — над Крымом.

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Также стало известно, что в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае повреждения получили 28 домов. Отмечалось, что власти возьмут на себя ремонт домовладений. В свою очередь глава Славянского района Роман Синяговский рассказал, что эксперты уже встречались с жителями для обсуждения восстановления жилья.