В ЛНР заявили о бегстве ВСУ со своих позиций

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал о бегстве бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) со своих позиций в районе города Сватово Луганской народной республики (ЛНР), сообщает ТАСС.

«Юго-западнее Сватова также есть позитивные моменты на линии боевого соприкосновения: боевики начинают покидать позиции в районе населенного пункта Надия», — заявил он.

По его словам, сложившаяся ситуация выглядит как попытка бегства противника, однако украинские военные все еще продолжают оказывать сопротивление на данном участке местности.

Ранее Марочко сообщил, что российские солдаты начали бои за освобождение населенного пункта Двуречная в Харьковской области. Как отметил специалист, малые группы российских военнослужащих начинают использовать тактику раздергивания противника. В ответ на это ВСУ вынуждены растягивать свои силы и средства, которых у них крайне мало.