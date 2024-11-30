Подразделения ВДВ ежедневно сбивают до десяти украинских дронов

Подразделения воздушно-десантных войск ежедневно сбивают до десяти украинских дронов в районе Кураховского водохранилища. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

"Мобильные подразделения ПВО российских десантников ежедневно уничтожают до 10 FPV-дронов и разведывательных БПЛА ВСУ на левом берегу Каховского водохранилища в Запорожской области", - сообщили в Минобороны.

Бойцы гвардейского десантно-штурмового полка из состава группировки войск "Днепр" патрулируют позиции подразделений, вооруженные дробовиками и перемещающиеся на вездеходных автомобилях. До этого ВС РФ уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Grey Widow в районе города Васильевка в Запорожской области. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".