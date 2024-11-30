Марочко объяснил важность взятия Двуречной

Российские военные начали бои за освобождение населенного пункта Двуречная в Харьковской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

Как отметил специалист, малые группы российских военнослужащих начинают использовать тактику раздергивания противника. В ответ на это Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены растягивать свои силы и средства, которых у них крайне мало.

Он назвал операцию стратегически важной для России, прежде всего из-за того, что Купянск находится в низине. «Не взяв Двуречную и не спустившись вдоль западного берега реки Оскол до населенного пункта Купянск, существует угроза больших потерь и окружения наших войск», — объяснил Марочко.

По его словам, после Двуречной Вооруженные силы (ВС) России смогут взять Купянск с минимальными потерями.

Ранее он рассказал, что российские военные начали расширять зону контроля у Новомлынска в Харьковской области.