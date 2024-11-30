Военнослужащие Вооруженных сил Украины оказались в крайне сложной ситуации в районе города Покровск. Об этом заявил глава спецштаба по вопросам Украины при немецком минобороны генерал-майор Кристиан Фройдинг в комментарии на официальном сайте Бундесвера.

«Покровск очень важен для ведения боевых действий на Украине. Я ожидаю, что к концу года или в начале 2025 года Покровск придется покинуть», — заявил он.

По словам генерала, тяжелая ситуация для украинской стороны сложилась также в Курской области, где ВСУ уже отступают. Он отметил, что на данном направлении в ближайшее время «давление будет только расти».

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До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ начали бежать со своих позиций, расположенных в районе города Сватово Луганской народной республики (ЛНР). По его словам, бойцы оставляют свои позиции самовольно, однако продолжают оказывать сопротивление на данной территории.