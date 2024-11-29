Названо число уничтоженных за сутки ВКС РФ боевиков в Алеппо и Идлибе
Воздушно-космические силы России за сутки уничтожили не менее 200 боевиков организации «Джебхат ан-Нусра»* и других группировок, которые перешли в наступление в провинциях Алеппо и Идлиб в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранка Олег Игнасюк, передает ТАСС.
По его словам, РФ «фиксирует обострение обстановки в Сирии вследствие перехода группировок в совместное наступление в Алеппо и Идлиб». На этом фоне Россия оказывает поддержку Сирийской арабской армии с помощью ракетно-бомбовых уларов по технике и живой силе незаконных вооруженных формирований, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям террористов, добавил Игнасюк.
«За прошедшие сутки уничтожено не менее 200 боевиков», — отметил он.
Также он указал, что РФ продолжает операцию по отражению агрессии экстремистов.
Напомним, что нападение на сирийские провинции Алеппо и Идлиб началось утром 27 ноября. Группировки, которые входят в «Джебхат ан Нусра», нарушив соглашение о деэскалации, атаковали деревни, населенные пункты и военные позиции.
*террористическая группировка, запрещенная в РФ