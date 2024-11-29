На Украине назвали число мобилизованных заключенных

7 тысяч человек из числа заключенных мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом изданию «Общественное. Новости» сообщил источник в Генштабе Украины.

По словам собеседника издания, 6 тысяч из них уже служат.

В июле украинский Минюст сообщал, что 3,8 тыс. заключенных досрочно освобождены и мобилизованы, а всего желание служить выразили 5,8 тыс. осужденных.

В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных. Согласно документу, в ряды ВСУ отныне могут быть призваны все заключенные, за исключением отбывающих наказание по тяжким статьям (от государственных изменников до педофилов).

Одновременно с этим вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.