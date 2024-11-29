На Украине прокомментировали назначение нового главкома сухопутных войск ВСУ

Критиковавшая руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) депутат Рады Марьяна Безуглая назвала «пылью в глаза» назначение Михаила Драпатого на пост командующего сухопутными войсками украинской армии. Об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что до него этот пост занимал Александр Павлюк, а перед ним — нынешний главком ВСУ Александр Сырский.

«Если Драпатого только поставили вместо Павлюка и не избавились ни от Павлюка, ни от Сырского, то это просто пускание пыли в глаза», — отметила депутат.

Безуглая пояснила, что такое решение было принято для того, чтобы генеральская мафия протянула к «позорной капитуляции и зацементировала» существующую коррупционную и привилегированную систему в ВСУ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим сухопутными войсками ВСУ Драпатого, а его заместителем — Олега Апостола. По словам президента, данные назначения были согласованы с Сырским. Зеленский отметил, что оба офицера продемонстрировали «исключительные лидерские качества в условиях боевых действий».

В свою очередь, депутат Государственной думы Андрей Колесник пояснил, что перестановки в украинской армии могут быть связаны с недовольством Зеленского ситуацией на фронте. По мнению парламентария, украинский президент недоволен ходом конфликта и попыткой изменить положение на фронте. Депутат назвал командующего Сухопутными войсками «очень серьезной фигурой».