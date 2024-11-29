Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками ВСУ

Владимир Зеленский уволил с поста главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом Зеленский сообщил у себя в Telegram-канале.

Новым главкомом ВСУ стал Михаил Драпатый. Также Зеленский сменил заместителя командующего украинскими войскам, назначив на эту должность командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Олега Апостола.

«Оба доказали свою эффективность в боях», — отметил Зеленский.

Также он добавил, что кадровые перестановки в военном руководстве страны были согласованы с Сырским. Главная задача Драпатого и Апостола, по словам Зеленского, заключается в повышении боеспособности ВСУ, обеспечении качественной подготовки бойцов и внедрении инновационных подходов к управлению людьми в ВСУ.

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