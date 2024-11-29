Стало известно об участии иностранных наемников в нападении на Алеппо и Идлиб

Среди боевиков, которые участвовали в масштабных нападениях в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, много иностранных наемников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Главного командования армии Сирии.

В нем говорится, что ВС страны продолжают отражать атаки в провинциях Алеппо и Идлиб, которые предприняли террористические группировки под руководством «Джебхат ан-Нусра»*.

«В основе их формирований большое количество отрядов иностранных наемников террористов», — отмечается в тексте.

Напомним, что нападение началось утром 27 ноября. Группировки, которые входят в «Джебхат ан Нусра», нарушив соглашение о деэскалации, атаковали деревни, населенные пункты и военные позиции в провинциях Алеппо и Идлиб.

*террористическая группировка, запрещенная в РФ