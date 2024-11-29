Стало известно о возможной подготовке Ту-95МС к ударам по Украине

«Военная хроника» заявила о возможной подготовке ракетоносцев Ту-95МС к новым ударам по Украине.

«Мониторинговые каналы Украины сообщают, что ракетоносцы Ту-95МС начали передислокацию на аэродром Энгельс с северного аэродрома Оленья. Предположительно, целью перемещения может быть снаряжение самолётов стратегической авиации крылатыми ракетами Х-101 для последующего удара по объектам на Украине», — говорится в материале.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска за неделю нанесли один массированный и 32 групповых удара.