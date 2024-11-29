Около 700 бойцов ВСУ попали в полуокружение в Часовом Яре

Около 700 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), минимум 100 из которых — иностранные наемники, попали в полуокружение в районе огнеупорного завода в Часовом Яре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным журналистов, российские войска уже контролируют все основные выходы с территории завода — в числе окруженных военных ВСУ есть наемники из Грузии, Колумбии и Италии. Согласно материалу Mash, среди последних присутствуют «активисты фашистских группировок».

Как отмечает Telegram-канал, российские военные не спешат штурмовать противника и наносят точечные артиллерийские и авиаудары, в том числе корректируемыми авиационными бомбами калибрами в 500, 1500 и 3000 килограмм. По данным Mash, особую роль в Часовом Яре играют военные из 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил (ВС) РФ.

27 ноября агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщало, что ВСУ усилили свою группировку на территории Часовоярского огнеупорного завода военными иностранного легиона.

20 ноября военный аналитик Михаил Онуфриенко заявлял, что ВС России могут взять под контроль Часов Яр за несколько недель. Эксперт уточнил, что подобный исход событий будет возможен, когда российские войска возьмут под контроль Часовоярский огнеупорный комбинат.