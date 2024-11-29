Страна не может проводить современные учения из-за нехватки топлива и запчастей.

Это, в частности, может быть причиной визита Андрея Белоусова в КНДР, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

«Северокорейская армия, безусловно, имеет много достоинств, но один из её важных недостатков — это отсутствие возможности проводить современные учения, связанные с нехваткой топлива и запчастей. Хотя в Северной Корее очень внимательно изучают опыт современной войны, но проводить комплексные мероприятия по подготовке к ней пока возможности нет. Вполне вероятно, что про это Белоусов и прилетел разговаривать».

Ранее Андрей Белоусов заявил о расширении военного сотрудничества с КНДР. По словам министра обороны России, Москва настроена на реализацию всех договорённостей, достигнутых на высшем уровне.

Стало известно об отправке в Россию «загадочного» генерала из КНДР

Во время переговоров с северокорейским коллегой глава военного ведомства подчеркнул, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Пхеньяном направлен на снижение риска войны в Северо-Восточной Азии и должен заложить основу для новой системы безопасности. Министр отметил, что Россия и КНДР — добрые соседи и давние друзья.