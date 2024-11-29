Польша и НАТО начали учения у границы с РФ

Более 2,5 тыс. военнослужащих польской армии и подразделений НАТО принимают участие в тактических учениях TUMAK-24 на полигоне Ожиш в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши, в 70 км от границы с РФ. Об этом сообщила агентство PAP.

По его данным, учения продлятся до 2 декабря. Одним из их главных элементов стала танковая переправа через близлежащее озеро Кемпно. В маневрах задействованы 850 единиц техники. Помимо военнослужащих польской армии, в учениях участвуют литовские военные, а также солдаты и офицеры из боевой группы НАТО.