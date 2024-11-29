Вооруженные силы Украины потеряли за минувшую неделю на всех направлениях специальной военной операции порядка 12 620 военнослужащих, следует из сводки в Telegram-канале Минобороны России. По данным оборонного ведомства, наибольшие потери противник понес в зоне ответственности группировки войск «Запад» ВС РФ, они составили свыше 3150 бойцов.

Помимо этого, в зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ потеряли до 2420 человек личного состава, «Центр» — свыше 2910, «Юг» — более 2790, «Восток» — до 960, «Днепр» — до 390. Кроме того, на всех направлениях украинские войска за указанный период потеряли 20 танков, в том числе два немецких Leopard, добавили в МО РФ.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщала, что Вооруженные силы России за минувшую неделю взяли в плен 34 украинских бойца. По данным оборонного ведомства, из них 17 военных сдались на территории Курской области.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под контроль села Воровское и Новая Ильинка в Донецкой Народной Республике. В свою очередь бойцы группировки «Восток» установили контроль над населенным пунктом Раздольное на Южно-Донецком направлении.