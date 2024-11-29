Белгородская тероборона случайно сбила российский дрон за 10 млн рублей

Белгородская тероборона случайно сбила российский беспилотник
Корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева показала, как белгородская тероборона сбила беспилотник Вооруженных сил Украины, но им оказался российский дрон за 10 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно. новости».
Накануне Курлаева опубликовала видео, на котором добровольцы из отряда «Барс» (фермер и автомеханик) в поле стреляют из автомата и ружья по БПЛА, после чего он на парашюте падает на землю. Один из бойцов позже говорит, что это был украинский разведывательный БПЛА самолетного типа «Фурия».
Позже российские провоенные Telegram-каналы сообщили, что сбитым БПЛА оказался дрон российской группировки «Север», и теперь бойцы теробороны должны им один беспилотник стоимостью более 10 млн рублей.
Курлаева сначала удалила публикацию, а затем признала ошибку и написала объяснительный пост.
По ее словам, неопознанный дрон двигался в сторону населенного пункта и по цели «работали» также и пограничники. «А что им надо было стоять и смотреть?» — написала корреспондент в своем канале.
По данным «Осторожно. новости», после инцидента сбивших российских беспилотников бойцов отправят проходить интенсив по идентификации БПЛА.