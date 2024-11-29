КСИР Ирана призвал повторно атаковать Израиль

Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) Мохаммад Реза Нагди призвал провести еще одну операцию "Наводнение Аль-Акса" (атака палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года) в ответ на израильский удар 26 октября по территории исламской республики.

"Многие нас спрашивают о том, когда будет проведено "Правдивое обещание - 3" (военный ответ на израильское нападение 26 октября - прим. ТАСС), и я говорю, что меня не беспокоит проведение "Правдивого обещания - 3". <...> Мы, [военизированное ополчение] "Басидж", хотим нового "Наводнения Аль-Акса", чтобы закончить с сионистами (израильтянам - прим. ТАСС), и этот день очень близок", - приводит слова иранского военачальника агентство Tasnim.

Операцией "Правдивое обещание - 1" в Иране назвали удар по территории Израиля в апреле 2024 года в ответ на обстрел консульства исламской республики в Дамаске. "Правдивым обещанием - 2" по аналогии была названа ракетная атака на израильские военные объекты 1 октября, осуществленная в качестве ответной реакции на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.