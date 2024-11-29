Словенский политик Змаго Елинчич назвал ракету «Орешник» самым мощным современным оружием, подчеркнув, что Россия использовала его только для ударов по военным и инфраструктурным объектам.

Ракета «Орешник» признана самым мощным оружием на сегодня, сообщает ТАСС. Такое мнение выразил Змаго Елинчич, руководитель Словенской национальной партии. Он подчеркнул, что Россия использовала эти ракеты исключительно для ударов по военным и инфраструктурным объектам, в отличие от Украины, которая, по его словам, применяла американские и британские ракеты против гражданского населения.

По словам бывшего индийского дипломата Мелкулангары Бхадракумара, использование Россией баллистических ракет «Орешник» изменило ход украинского конфликта и вызывает обеспокоенность на Западе. Дипломат отметил, что нет эффективных средств защиты от этого оружия.

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва впервые применила «Орешник» в ответ на атаки российских военных объектов в Брянской и Курской областях американскими и британскими ракетами. Целью удара стала оборонно-промышленная инфраструктура Украины, в частности, завод «Южмаш» в Днепре.

Министр иностранных дел Словении Таня Файон ранее выразила мнение, что передача Киеву западных ракеты может помешать мирному урегулированию конфликта. Она предложила организовать вторую мирную конференцию с участием России, Украины, Китая, Бразилии и Индии для поиска путей выхода из сложившейся ситуации.