Сирийская армия начала контрнаступление под Алеппо

Отражая атаку группировок террористов, сирийские войска начали контрнаступление под Идлибом и Алеппо, сообщил телеканал Al-Mayadeen.

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Отмечается, что целью Вооруженных сил Сирии стали позиции вооруженных группировок на юго-востоке Идлиба.

Известно, что сирийская армия освободила город Эль-Бакум.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что наступление террористических группировок в Сирии является частью плана Израиля и США по дестабилизации региона Западной Азии, а также грубым нарушением соглашений астанинского процесса. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».