Подполковник США Дэвис: Запад провоцирует Россию применить "Орешник" по Европе

Западные страны провоцируют Россию применить «Орешник» не только по Украине, но и по Европе.

В США заявили, что Запад провоцирует Россию ударить по Европе
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Об этом заявил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive.

«Мы загоняем Россию в угол, чуть ли не беря Путина на слабо, чтобы он выполнил свои угрозы. Это гораздо более тревожно, чем многие на Западе думают», — сказал он.

Дэвис сравнил Россию с медведем, который находится в своей берлоге, а Запад с человеком, который безрассудно заходит к нему, имея уверенность, что ему за это ничего не будет.

29 ноября ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Россия не стремится к конфронтации с Западом, а НАТО делает все возможное для разжигания конфликта.

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До этого глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявлял, что Россия якобы продолжит прощупывать красные линии НАТО и может напасть на страны НАТО до конца десятилетия.

Он утверждает, что Россия «готовится к войне с Западом» и конфронтация якобы рассматривается в Кремле возможным вариантом. Каль предполагает, что ВС РФ будут способны «совершить нападение на Запад» до конца десятилетия.

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