Минобороны Южной Кореи выразило протест атташе РФ

Министерство обороны Южной Кореи выразило протест российскому военному атташе Николаю Марченко из-за пролета российской авиации в односторонне установленной зоне ПВО Южной Кореи.

Министерство обороны Республики Корея выразило протест российскому военному атташе Николаю Марченко из-за пролета российской авиации в опознавательной зоне ПВО, установленной Сеулом в одностороннем порядке, пишет ТАСС.

В своем заявлении южнокорейское ведомство отметило, что данный инцидент связан с пролетом как китайской, так и российской авиации в этой зоне.

Министерство обороны Южной Кореи выразило сожаление по поводу данного инцидента. Ведомство подчеркнуло, что такие действия могут стать фактором роста напряженности и негативно сказаться на региональной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея подняла истребители после того, как самолеты России и Китая вошли в зону ПВО страны. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Южная Корея ранее уже заявляла о подобных инцидентах с участием российских и китайских самолетов .