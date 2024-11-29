СМИ: сирийская армия перешла в контрнаступление под Алеппо

Сирийская армия перешла в контрнаступление на позиции боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) под Алеппо. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen, передает РБК.

Как отмечает канал, сирийская армия ведет наступление на позиции вооруженных группировок на юго-востоке Идлиба, армия вернула под свой контроль город Эль-Бакум.

В ночь на 28 ноября стало известно, что вооруженные группировки на север Сирии начали наступление на правительственные войска в сельских районах на западе провинции Алеппо. Утром того же дня сирийское Минобороны признало, что террористические группировки предприняли «крупную атаку на широком фронте» в Алеппо и Идлибе.