Зеленский ожидает ещё больше угроз на фоне ударов ВС России по объектам ВСУ

Владимир Зеленский предупредил, что впереди Украину ждут новые угрозы в связи с ударами, которые армия России наносит по объектам ВСУ в ответ на применение Киевом американских дальнобойных ракет.

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«Сейчас может быть ещё больше российских попыток сеять страх и уныние на Украине», — сказал Зеленский.

28 ноября Министерство обороны России заявило, что продолжит в постоянном режиме отслеживать украинские аэродромы и районы размещения, а также маршруты движения техники для применения дальнобойного оружия. Все они будут целью для российской армии.

За последние дни российские силы применили 100 различных ракет и 466 беспилотников «Герань-2» для ударов по военным объектам на Украине.

Удары наносятся в том числе в ответ на атаки Украины вглубь российской территории.