Минобороны РФ: российские военные ответили на ракетные пуски ВСУ вглубь России

В ответ на удары ВСУ по объектам на территории России, ВС РФ в течение текущей недели нанесли удары по местам размещения систем западного дальнобойного оружия ВСУ. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Так, 25 ноября ударами баллистических ракет «Искандер» в Сумской области были уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, применяющих дальнобойные ракеты ATACMS.

В ведомстве уточнили, что были ликвидированы две пусковые установки РСЗО MLRS и транспортно-заряжающая машина к ним в районе населенного пункта Токари (8 км от города Сумы), и три пусковые установки РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Малый Бобрик (20 км от города Сумы), а также до 30 специалистов личного состава боевых расчетов данных пусковых установок.

Также 25 ноября в результате ракетного удара по объекту в Харькове уничтожено до 40 человек иностранных специалистов, преимущественно из США.

В результате ударов баллистическими ракетами «Искандер» 25 и 26 ноября по стартовой позиции в районе села Новомихайловка Одесской области уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2», а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса «Нептун».

Утром 28 ноября нанесен комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование, уточнили в Минобороны.

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В пресс-службе констатировали, что в общей сложности за последние дни применено 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2», в частности при нанесении комбинированного массированного удара в ночь на 28 ноября — 90 ракет и 100 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2».