Вооруженные Силы России в течение текущей недели нанесли массированные удары по местам размещения систем западного дальнобойного оружия, поставленного ВСУ. Об этом сообщили в четверг вечером в Минобороны России.

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Уточняется, что цель этих ударов - ответ на удары киевского режима американскими ракетами в глубь территории России.

В военном ведомстве привели подробности о том, какие потери понесли ВСУ в результате наших ответных ударов.

"Ударами баллистических ракет "Искандер" в Сумской области 25 ноября удалось уничтожить 5 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), применяющих дальнобойные ракеты ATACMS. В том числе в районе населенного пункта Токари, что в 8 километрах северо-западнее украинского города Сумы, ликвидированы две пусковые установки РСЗО MLRS и транспортно-заряжающая машина к ним. Также уничтожены три пусковые установки РСЗО HIMARS - в районе населенного пункта Малый Бобрик, в 20 км юго-восточнее Сум", - говорится в сообщении военного ведомства.

Теми же ударами "Искандеров" уничтожены до 30 специалистов личного состава боевых расчетов указанных установок РСЗО.

В Одесской области 25 и 26 ноября в результате ударов баллистическими ракетами "Искандер" по стартовой позиции в районе села Новомихайловка были уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами "Гром-2". А также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса "Нептун". "Кроме того, были нанесены удары по пунктам дислокации специалистов, в том числе иностранных, обеспечивавших их боевое применение и обслуживание систем западного дальнобойного оружия", - отметили в Минобороны России.

В тот же день, 25 ноября, в результате ракетного удара по штабу подразделения Главного управления разведки (ГУР) "Кракен" в Харькове российским военным удалось уничтожить до 40 человек иностранных технических специалистов. Уточняется, что преимущественно погибшие приехали из США.

Удар еще одной ракеты "Искандер" был нанесен по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций (ССО) ВСУ. Он дислоцировался в Одессе. Там уничтожены 72 человека личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами. В том числе 9 французских инструкторов и технических специалистов.

"Утром 28 ноября российскими Вооруженными Силами нанесен комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование", - добавили в Минобороны России.

Всего, по данным российских военных, за последние дни по позициям противника было применено 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотных летательных аппаратов "Герань-2". При нанесении комбинированного массированного удара в ночь со среды на четверг 90 ракет и 100 беспилотников "Герань-2" поразили 17 ключевых объектов военной промышленности Украины.