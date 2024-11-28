Путин рассказал, что украинская армия повторила за ВС РФ

Вооруженные силы Украины стали применять беспилотные летательные аппараты на оптоволокне, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Астане. Он отметил, что украинцы переняли такой способ управления у российских войск, передает пресс-служба Кремля.

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Они начали применять дроны, сначала мы начали применять, а потом они, на оптоволокне, управляемые с земли. И на них РЭБ не влияет. <...> Очень быстро происходит обмен информацией и взаимное обогащение информацией, — сказал Путин.

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