Путин рассказал о «совершающих чудеса» россиянах в зоне СВО

В зоне спецоперации (СВО) задействовано много высокообразованных граждан, которые буквально «совершают чудеса». Об этом заявил президент России Владимир Путин, трансляция выступления ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства подчеркнул, что армия России уверенно наступает почти по всем фронтам в зоне проведения СВО. По мнению Путина, Вооруженные силы страны научились молниеносно реагировать на изменения в зоне боевых действий.

Ранее Путин обозначил главное условие победы в специальной военной операции. По словам главы государства, «для победы необходимы и техника, и боевой комплект».