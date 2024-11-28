Кадыров показал раненного 10 раз командира «Ахмата»

В специальном отряде быстрого реагирования «Ахмат» служит командир отряда с позывным Аид, который получил не менее 10 ранений, выполняя задачи в зоне военной операции на Украине, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он опубликовал фрагмент интервью с бойцом, который отметил, что его главной мотивацией является принесенная присяга.

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Я давал присягу. Клялся Родине в верности. Поэтому как командир показываю пример своим ребятам, что если ты встал на путь воина, то на пути воина надо идти до конца. Поэтому ранения — это не помеха. Если ты можешь в руках держать оружие, зачем тебе эвакуация? Мы же не бегаем от войны, наоборот, — признался Аид.

Как пояснил сам Кадыров, Аид вдохновляется высказыванием воина Халида ибн Валида, которое гласит: «Трусость не продлит мне жизнь, а храбрость её не уменьшит». По его словам, командир считает, что храбрость и готовность к действию помогают преодолевать трудности и добиваться успеха на поле боя.

Считаю, что именно таким должен быть настоящий командир и воин. Вместо того чтобы отправиться на длительное лечение и последующую реабилитацию, Аид выбрал другой путь — более сложный, но благородный. Это достойно уважения, — написал Кадыров.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов нашел в рядах чеченского подразделения бойца, которого на Западе приняли за добровольца из КНДР. Им оказался кореец по имени Дима родом с Сахалина.