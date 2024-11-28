Названы вероятные центры принятия решений в Киеве

«Военная хроника» рассказала, о каких центрах принятия решений может идти речь в случае с подготовкой ответного удара России по Украине, о котором ранее предупредило Министерство обороны и президент Владимир Путин.

Как пишут авторы, таких целей достаточно: от Генштаба ВСУ на Воздухофлотском проспекте до других объектов, включая правительственный квартал на Банковой.

«Однако удары по военным и правительственным объектам всё-таки стоит разделять. Первые могут быть нацелены на вывод из строя реальной военной инфраструктуры и нарушение сетей управления (например линий коммуникаций Украина-НАТО), вторые — мера крайнего воздействия, принимаемая практически параллельно решению о ликвидации политического руководства Украины», — отмечает паблик.

Трудно сказать, что должно случиться, чтобы произошло второе, признают авторы.

«Но отметать вероятность нанесения такого удара окончательно не стоит, кто бы как не оценивал обстановку. Кроме того, удар по «центрам принятия решений в Киеве» — это промежуточный шаг, чтобы послать чёткий и явный сигнал определённой тональности и длины волны до кого надо и не выводить при этом конфликт на уровень общеевропейского/контитнентального», — заключили аналитики.

Владимир Путин 28 ноября предупредил, что центры принятия решений в столице Украины могут быть выбраны в качестве следующих целей для ударов российскими ракетами «Орешник».