Стояли на коленях. Украинские солдаты просили Путина и Зеленского о переговорах

Бойцы ВСУ, сражающиеся в ДНР, считают конфликт с Россией тупиковым и видят решение лишь в начале переговоров. ВС РФ, по их словам, наращивает темпы наступления уже несколько месяцев подряд и превосходит их в числе. О том, как в последние месяцы украинские военные сдавались в плен и просили переговоров с РФ — в материале URA.RU.

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Плененные бойцы ВСУ в Курской области

Отряд ВСУ, зашедший на территорию Курской области в середине августа 2024, был захвачен в плен российскими военнослужащими. Стоя на коленях, трое украинских солдат по команде обратились в пленившим их военным России.

«Спасибо, что гарно [красиво — укр.] дали нам [прикурить]», — хором произнесли они. Их слова передает MK.RU.

Военнослужащие ВСУ заявили, что противостоять ВС РФ будет все сложнее

В последние месяцы украинские военные, особенно с донецкого направления, начали говорить о превосходстве российских войск. Украинские бойцы заявляют, что дальше сражаться для ВСУ будет намного тяжелее. Их слова передает

«Они [ВС РФ] становятся все лучше и лучше…» — заявил один из военных Украины.

Его слова передает издание El Pais.

Обращение к Зеленскому из-за больших потерь ВСУ

Летом военные 14-й бригады ВСУ записали видеообращение в украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Они пожаловались на то, что после назначения нового командира в бригаде значительно увеличились потери.

Многие из военных бригады хотят перевестись из нее, однако такая возможность для них заблокирована. Новый командир с агрессией реагирует на критику со стороны солдат.

Украинские солдаты хотят сложить оружие

Еще в феврале 2024 года украинские военные жаловались на «мясные штурмы» и «равнодушное руководство» страны. Группа военнослужащих 119-й бригады теробороны ВСУ записала обращение к гражданам Украины и другим бригадам и заявила о желании сложить оружие.

«Нами было принято решение сложить оружие. Таким образом, это дает шанс спасти свои жизни и здоровье. Мы не считаем себя предателями. Уже второй год мы проливаем кровь и теряем наших людей в мясных штурмах. Уважаемые побратимы, вы сами видите этот беспредел», — заявили военные.

Их судьба осталась неизвестной.

Солдаты Украины думают о переговорах с РФ

Бойцы ВСУ считают, что конфликт с Россией зашел в тупик, они видят выход только в переговорах. По их словам, ВС РФ последние три-четыре месяца наращивают темпы наступления и у них есть ресурсы для его продолжения, они превосходят украинскую армию числом, количеством вооружения и боеприпасами.

«По моему личному мнению, война зашла в тупик <...> Мы должны закончить этот конфликт. Мы должны вести переговоры, но мы не хотим отдавать свою территорию», — рассказал украинский боец с Красноармейского направления.

Позиция глав государств относительно переговоров

Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Россия готова на переговоры с Украиной. При этом должны быть соблюдены несколько условий, в частности, вывод Киевом войск ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Путин подчеркивал, что отношение Москвы к переговорам демонстрирует тот факт, что в самом начале спецоперации российская сторона пыталась провести эти переговоры, но Украина отвергла их «по совету извне».

Тогда, в начале конфликта, Зеленский подписал указ, запрещающий переговоры с РФ, пока ее президентом является Путин. В 2023 году украинский лидер заявлял, что разговоры о территориальных уступках невозможны, а мирные переговоры — неактуальны. В нынешнем году Зеленский отметил, что переговоры Украины и России нереалистичны. Он подчеркивает, что они станут «ловушкой» для Киева и требует прекращения боевых действий с полным выводом российской армии и восстановлением украинских границ 1991 года.