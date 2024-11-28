«Выбираем новые цели для "Орешника": что рассказал Путин о ракетах России

Москва не отступит от поставленных целей СВО и будет предпринимать новые шаги в ответ на любую эскалацию, объявил президент России. Что сказал Путин об ударе «Орешником», будут ли новые запуски, как в Кремле относятся к властям в Киеве?

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Что рассказал Путин, как ВС РФ уничтожают инфраструктуру Украины

Президент России Владимир Путин выступил на саммите ОДКБ в Казахстане. Он подробно проинформировал коллег о ситуации в зоне спецоперации, особо остановившись на массированных ударах, которые ВС РФ наносят по целям на Украине.

«Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар по объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников, поражено 17 целей», — объявил президент.

Путин подчеркнул, что ВС РФ наносят удары по объектам на Украине в ответ на обстрелы Курской и Белгородской областей с использованием дальнобойного американского вооружения. Военные Telegram-каналы отмечают, что целью ударов 28 ноября стали системы, которые в том числе обстреливали Крым.

«В Одесской области поражены все территории, где располагались пусковые установки, осуществляющие удары по Крыму. В порту Черноморска поражены три пусковые платформы под разными флагами, ранее запускавшие ударные БПЛА по югу России», — утверждает Telegram-канал Win/Win.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что рассказал Путин о ракетах России

Президент РФ подчеркнул, что в Москве знают, сколько вооружений поставлено Западом на Украину и сколько планируется к поставке. Он отметил, что неоднократно предупреждал руководство западных стран: удары ATACMS и Storm Shadow по территории России рассматриваются как непосредственное участие западных стран в конфликте.

Путин подчеркнул, что Россия производит ракетное вооружение, ничем не уступающее западным образцам. Так, модификации «Искандера» являются российскими аналогами всех трех модификаций ATACMS; новая американская ракета PrSM также ни в чем не превосходит российские аналоги; крылатая ракета Х-101 является аналогом европейских Storm Shadow, SCALP-EG и Taurus, при этом имеет значительно большую дальность. Гиперзвуковые комплексы РФ не имеют аналогов в мире. Кроме того, у России есть еще несколько готовых к применению систем, подобных «Орешнику».

Производство ракетных систем в России наращивается: в настоящее время РФ производит в 10 раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые; в 2025 году производство российских дальнобойных ракет вырастет еще на 25–30%, рассказал Владимир Путин.

«В нашем меню этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшие годы могут появиться и другие продукты. Как в этих случаях говорят, клиент, безусловно, будет доволен», — объявил Путин.

На что способна ракета «Орешник», есть ли конкуренты

Путин отметил, что Россия вынуждена пойти на испытания «Орешника» в ответ на удары дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям.

В настоящее время в России начался серийный выпуск ракеты «Орешник». Аналогов у этой системы в мире нет, и появятся они не скоро. При массированном применении мощь «Орешника» «будет сопоставима с применением ядерного оружия», подчеркнул Путин.

В настоящее время у России есть несколько готовых к применению ракет «Орешник».

«Генштаб и Минобороны в настоящее время подбирают цели для поражения „Орешником“ на территории Украины», — объявил Путин.

Президент напомнил, что Киев неоднократно пытался и продолжает пытаться наносить удары по Петербургу и Москве. Новой целью «Орешника» могут стать центры принятия решений в Киеве.

INSIDER-T со ссылкой на источник в Минобороны утверждает, что новый удар «Орешником» может быть произведен до 30 ноября. В качестве целей могут быть избраны объекты на западе Украины или в Киеве. Ими могут стать энергетические и логистические объекты, отмечает канал.

«Бить мы будем Украину. Только уже с нормально снаряженными боевыми блоками», — утверждает со слов источников Telegram-канал.

Как Москва относится к Зеленскому и властям в Киеве

На заседании ОДКБ Путин подчеркнул, что власти Украины являются «узурпаторами», они «полностью нелегитимны» и не имеют права отдавать приказы украинским военным.

«Ведь они же (украинские власти. — NEWS.ru) не пошли на выборы. Они сегодня полностью нелегитимны. И исходя из чисто юридической точки зрения не имеют даже права отдавать приказов вооруженным силам, поскольку они узурпаторы власти», — констатировал президент РФ.

Заявления Путина прозвучали в Казахстане во время сессии совета ОДКБ в присутствии президентов Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. В завершение выступления он пригласил своих коллег на 9 мая 2025 года в Москву на торжественные мероприятия в честь 80-летия Великой Победы. Воинские расчеты стран ОДКБ смогут принять участие в параде на Красной площади вместе с российскими военными.