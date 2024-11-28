Т-72 дал отпор превосходящим силам ВСУ и попал на видео

ВСУ бросили свои силы на уничтожение Т-72, однако у них ничего не получилось, сообщает телеканал «Звезда». Противник задействовал против танка артиллерию, дроны, в том числе «ночную» «Бабу Ягу». Противостояние было зафиксировано на Южно-Донецком направлении. Ранее этот же экипаж выстоял в бою против двух вражеских танков и вышел из него победителем.

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Мы делаем свое дело. Цели поставленные Верховным Главнокомандующим, цели СВО, мы достигаем. Не сказать, что это будет быстро. Неофашизм тут зарождался долго, поэтому на его искоренение нам нужно время, — рассказал командир танкового взвода с позывным Мексиканец.

До этого стало известно, что военнослужащие 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Юг» разработали «мангал» для защиты танков от FPV-дронов, внешне напоминающий молодежную прическу из сплетенных косичек, а именно дреды, рассказал командир бронемашины с позывным Федя. Для его создания бойцы основывались на опыте, полученном в ходе боев в зоне проведения специальной операции. Защитная конструкция является надстройкой над башней танка в виде «мангала», а по всему периметру крыши установлены промышленные стальные канаты.