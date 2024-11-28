Т-72 дал отпор превосходящим силам ВСУ и попал на видео
ВСУ бросили свои силы на уничтожение Т-72, однако у них ничего не получилось, сообщает телеканал «Звезда». Противник задействовал против танка артиллерию, дроны, в том числе «ночную» «Бабу Ягу». Противостояние было зафиксировано на Южно-Донецком направлении. Ранее этот же экипаж выстоял в бою против двух вражеских танков и вышел из него победителем.
Мы делаем свое дело. Цели поставленные Верховным Главнокомандующим, цели СВО, мы достигаем. Не сказать, что это будет быстро. Неофашизм тут зарождался долго, поэтому на его искоренение нам нужно время, — рассказал командир танкового взвода с позывным Мексиканец.
До этого стало известно, что военнослужащие 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Юг» разработали «мангал» для защиты танков от FPV-дронов, внешне напоминающий молодежную прическу из сплетенных косичек, а именно дреды, рассказал командир бронемашины с позывным Федя. Для его создания бойцы основывались на опыте, полученном в ходе боев в зоне проведения специальной операции. Защитная конструкция является надстройкой над башней танка в виде «мангала», а по всему периметру крыши установлены промышленные стальные канаты.