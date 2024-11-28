Харьковский фронт: Киев трубит о «великой перемоге» Сырского в Купянске

На карте боевых действий появилась еще одна очень горячая точка. На востоке Харьковской области активизировался участок линии боевого соприкосновения в районе Двуречного. О том, как это произошло, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Так, в ходе анализа командованием ВС РФ информации от разведки были выявлены благоприятные факторы для продвижения российских войск в районе населенного пункта Гряниковка. В итоге наши штурмовики воспользовались ослаблением украинских позиций, форсировали водную преграду и создали опорный пункт на правом берегу реки Оскол.

«На данный момент началось освобождение населенного пункта Двуречный, что, в свою очередь, привело к активизации боевых действий в данном районе», — написал Марочко в своем телеграм-канале.

По данным Юрия Подоляки, русские штурмовики расширили плацдарм на западном берегу Оскола, причем заняли не только село Новомлынск (это Двуреченская поселковая община – «СП»), но и высоты западнее. Значит, врагу потребуются значительные силы, чтобы вернуть потерянные позиции. А их-то нет, поскольку все резервы брошены в левобережный Купянск. Плюс к этому горячо стало и в Волчанске, куда, по слухам, перевели 3-ю ОШБр в силу значимости этого направления.

Похоже, захисникам не до плацдарма на левом берегу Оскола выше Купянска, хотя, безусловно, вражеское командование понимает опасность и ищет хоть какие-то боеспособные пiдроздiли, чтобы заткнуть очередную дыру на своем фронте. Проблема у Сырского, однако, заключается не столько в нехватке войск, сколько в их подготовке. На форуме «микол» говорится, что даже расстрелы не помогают «мотивировать», поэтому командиры сажают «пятисотых» в ямы и забирают себе их зарплаты, пока «у трусов мозги на место не станут».

Отдельно отметим, что бандеровские паблики, вроде DeepState и «Інформаційний опір» (оба заблокированы в нашей стране), бьют в колокола. Они сообщают о расширении нашего плацдарма у Двуречного на Купянском направлении. Дескать, Сырский скрывает, что российский десант на лодках форсировал Оскол и выбил подразделения одной из украинских бригад, заняв на правом берегу участок 300 на 700 метров в лесном массиве вдоль берега.

Кроме того, ВС РФ продвинулись от Стельмаховки к Лозовой и вышли на административную границу ЛНР. Киевская экспертная тусовка цитирует медийного анонима из Генштаба ВСУ, что армия России взяла под полный контроль населенный пункт Копанки и начала наступление к западу от Вишневого, достигнув окраин Зеленого Гая. Теперь «москали и прорыв расширили, и к Боровой стали намного ближе».

Не так давно Константин Машовец из «Io» разъяснял щирым громадянам, что прорыв российских войск к Боровой приведет к уходу бандеровцев сразу со 150 кв. км Заосколья и откроет нашим бойцам дорогу на юг - в тыл Лиманской/Краснолиманской группировке ВСУ. Оказывается, там находится одна из основных переправ через водохранилище, по которой снабжаются сразу несколько бригад «Хортицы». Типа, сами понимаете, «что здесь драпать никак нельзя», поэтому, вряд ли отсюда придет помощь «хероям» в районе правобережного Двуречного.

На этом печальном для бандеровцев фоне, «как луч света в темном царстве», пришла новость из Купянска, которую, скажем, подхватили пророссийские и российские паблики. Мол, «плохие новости… командование группировки "Запад" ВС РФ не сумело воспользоваться моментом и потеряло плацдарм в Купянске на Сахарном заводе, а также ВС РФ выбиты противником из района Заосколье в восточной части города. Внезапный прорыв туда нескольких бронегрупп произошел более 10 дней назад, во время ротации подразделений ВСУ, но враг отбросил нас на исходные позиции».

В Сети даже появилась версия, что наши бойцы специально отошли, чтобы оттянуть на себя все резервы противника, падкого на «перемоги», и тем самым облегчить захват плацдарма в районе Новомлынска.

Сразу стало ясно, что эта информация требует подтверждения, в том числе и потому, что американский Институт изучения войны (ISW) не сообщал об изменении купянской ЛБС в пользу захисников. В телеграм-канале военкора Сладкова опубликована оперативка «адекватного харьковчанина» военного эксперта Геннадия Алёхина, хорошо знакомого с реальной обстановкой на востоке и севере Харьковской области.

Он рассказал о ситуации в Купянске по состоянию на 27 ноября: «Информационные атаки Украины - сообщают о небывалых успехах ВСУ. Мол, русские уходят из Купянска с большими потерями. Нет, не так. Южнее и севернее Купянска мы ведем бои. Восточная часть Купянска по-прежнему за нами».

Кстати, эксперты ISW процитировали наши источники (значит, перепроверили по своим каналам): «27 ноября российские войска продвинулись в районе Двуречного (к северу от Купянска), бои идут на окраинах посёлка, а также ВС РФ атакуют к юго-востоку от Купянска в районах Колесниковки и Кругляковки».

Был в оперативке «институток», опубликованной 28 ноября, и отсыл к сводке Алехина об удержании нашими бойцами захваченных в ходе прорыва позиций, хоть и с оговоркой: «ISW зафиксировал только продвижение российских войск вдоль узкого выступа в восточной части Купянска», что тоже опровергает «перемогу» ВСУ в Заосколье.