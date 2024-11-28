Гибель подполковника штаба НАТО связали с прилетом ФАБ-1500

Подполковник штаба Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кент Миллер, о чьей смерти сообщили в Канаде, мог погибнуть в результате удара ФАБ-1500 в районе Сум, написал в Telegram военкор Юрий Котенок. Минобороны России не комментировало эти сведения.

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Согласно заявлению Объединенной оперативной группы ВС Канады на Украине, Миллер скончался 25 ноября. Причиной смерти назвали некие медицинские осложнения, однако конкретное место гибели в сообщении не указано. При этом военкор предположил, что офицер мог погибнуть под Сумами, где 25 ноября по одной из баз иностранных наемников нанесли удар с применением ФАБ-1500.

Внезапно «скончался от медицинских осложнений» в далекой Канаде. Как раз 25 ноября 2024 г., когда по располаге наемников и инструкторов в Сумской области прилетел ФАБ, — написал Котенок.

Внезапно умер подполковник штаба главкома силами НАТО в Европе

Ранее фронтовой бомбардировщик ВКС России нанес удар планирующей авиабомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации 54-й бригады ВСУ. На снятых в зоне проведения спецоперации кадрах виден момент падения боеприпаса и столб дыма, поднимающийся над расположением противника.