Гибель подполковника штаба НАТО связали с прилетом ФАБ-1500
Подполковник штаба Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кент Миллер, о чьей смерти сообщили в Канаде, мог погибнуть в результате удара ФАБ-1500 в районе Сум, написал в Telegram военкор Юрий Котенок. Минобороны России не комментировало эти сведения.
Согласно заявлению Объединенной оперативной группы ВС Канады на Украине, Миллер скончался 25 ноября. Причиной смерти назвали некие медицинские осложнения, однако конкретное место гибели в сообщении не указано. При этом военкор предположил, что офицер мог погибнуть под Сумами, где 25 ноября по одной из баз иностранных наемников нанесли удар с применением ФАБ-1500.
Внезапно «скончался от медицинских осложнений» в далекой Канаде. Как раз 25 ноября 2024 г., когда по располаге наемников и инструкторов в Сумской области прилетел ФАБ, — написал Котенок.
Внезапно умер подполковник штаба главкома силами НАТО в Европе
Ранее фронтовой бомбардировщик ВКС России нанес удар планирующей авиабомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации 54-й бригады ВСУ. На снятых в зоне проведения спецоперации кадрах виден момент падения боеприпаса и столб дыма, поднимающийся над расположением противника.