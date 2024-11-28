Украина выпустила по территории России управляемую ракету «Нептун». Это следует из сообщения Министерства обороны России.

По информации оборонного ведомства, ракета была уничтожена силами противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, средства ПВО уничтожили 49 выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотных летательных аппаратов.

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Днем ранее сообщалось, что в Севастополе был объявлен сигнал воздушной тревоги. Позже журналист Владимир Соловьев в Telegram со ссылкой на мониторинговые службы рассказал, что в акватории Черного моря была уничтожена выпущенная из Одессы ракета.